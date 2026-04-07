بن غفير يهدد النجم المغربي زياش بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

فجر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطفرف إيتمار بن غفير، مواجهة علنية مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم فريق الوداد البيضاوي، بسبب دعم الأخير للقضية الفلسطينية.

بدأت الأزمة حين نشر زياش عبر حسابه في "إنستغرام" صورة لبن غفير وهو يحتفي بإقرار الكنيست لقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وعلق عليها بتساؤل لاذع: "هل سيدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

لم يتأخر رد الوزير اليميني، الذي هاجم زياش بحدة قائلا: "لا يمكن للاعب معاد للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل”، مضيفاً بنبرة تهديد: “إسرائيل لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها.. منذ أن توليت منصبي تغيرت السجون، وبمشيئة الله سنطبق العقوبة على جميع المسلحين".

وأضاف: "زياش وكل معادي السامية الآخرين لن يفلتوا".

من جانبه، أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، الاثنين، تضامنه مع زياش ضد تهديدات بن غفير.

وأشاد الحزب بموقف زياش إزاء "تعرضه لتهديد من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير".

وقال الحزب: "نحيي عاليا مواقف زياش الإنسانية الجريئة والشجاعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وموقفه الأخير الرافض والمندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وزاد: "مواقف زياش راقية تنسجم والمواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية، وأشقائهم الفلسطيني"”.

