الحرس الثوري يهدد أمريكا وحلفاءها برد "خارج المنطقة" إذا استُهدفت البنى التحتية الإيرانية

أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً شديد اللهجة، الثلاثاء، حذّر فيه الولايات المتحدة من "تجاوز الخطوط الحمراء"، مؤكداً أن أي اعتداء أمريكي على البنية التحتية الإيرانية سيقابل بردّ أكبر "خارج المنطقة".

وقال الحرس الثوري: إن "القادة الأمريكيين الذين وضعوا مصالحهم في خدمة الصهاينة لا يملكون حتى القدرة على تقدير حجم الخسائر التي قد تتعرض لها ممتلكاتهم الهامة أمام مقاتلينا"، مشدداً على أن إيران لم تبدأ استهداف الأهداف المدنية، لكنها "لن تتردد في الرد بالمثل على أي اعتداء دنيء".

وأضاف البيان أن إيران ستتعامل مع البنى التحتية لأمريكا وشركائها في المنطقة "بطريقة تحرمهم لسنوات من نفط وغاز المنطقة"، موجهاً رسالة إلى الحلفاء الإقليميين لواشنطن بأن طهران كانت تراعي مبدأ حسن الجوار، لكنها "من الآن فصاعداً ستزيل كل هذه الاعتبارات".

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي متزايد وتصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

