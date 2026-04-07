فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في سلوان

تركيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى: "استفزازات غير مقبولة"

3 قتلى وإصابات في عملية إطلاق نار قرب سفارة الاحتلال بإسطنبول

حزب الله يقصف نهاريا.. وإصابات واشتعال مركبات في شمال فلسطين المحتلة

إيران: نناقش مشروع قانون للحفاظ على أمن مضيق هرمز

بالأرقام.. وزارة الصحة تكشف انهيارًا شبه كامل للمنظومة الصحية بغزَّة

"الصحة": الصمت الدولي تفويض مُعلن لاستمرار "الإبادة الصحية" بغزة

الذهب ينخفض وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الصحة بغزة: 10 شهداء و 44 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

النفط يواصل ارتفاعه مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران

الحرس الثوري يهدد أمريكا وحلفاءها برد "خارج المنطقة" إذا استُهدفت البنى التحتية الإيرانية

07 ابريل 2026 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
قال الحرس الثوري إن إيران ستتعامل مع البنى التحتية لأمريكا وشركائها في المنطقة بطريقة تحرمهم لسنوات من نفط وغاز المنطقة

أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً شديد اللهجة، الثلاثاء، حذّر فيه الولايات المتحدة من "تجاوز الخطوط الحمراء"، مؤكداً أن أي اعتداء أمريكي على البنية التحتية الإيرانية سيقابل بردّ أكبر "خارج المنطقة".

وقال الحرس الثوري: إن "القادة الأمريكيين الذين وضعوا مصالحهم في خدمة الصهاينة لا يملكون حتى القدرة على تقدير حجم الخسائر التي قد تتعرض لها ممتلكاتهم الهامة أمام مقاتلينا"، مشدداً على أن إيران لم تبدأ استهداف الأهداف المدنية، لكنها "لن تتردد في الرد بالمثل على أي اعتداء دنيء".

وأضاف البيان أن إيران ستتعامل مع البنى التحتية لأمريكا وشركائها في المنطقة "بطريقة تحرمهم لسنوات من نفط وغاز المنطقة"، موجهاً رسالة إلى الحلفاء الإقليميين لواشنطن بأن طهران كانت تراعي مبدأ حسن الجوار، لكنها "من الآن فصاعداً ستزيل كل هذه الاعتبارات".

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي متزايد وتصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #الحرس الثوري #الحرب على إيران #حلفاء أمريكا

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة