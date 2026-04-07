فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 10 شهداء و 44 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

07 ابريل 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
 733 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "" نسخة عنه، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 شهداء و 44 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزة إلى 733 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى  2,034 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال  759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,312 شهيدًا و172,134 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة