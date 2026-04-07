الذهب ينخفض وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران

انخفضت أسعار الذهب قليلا الثلاثاء مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبيل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4638.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.4 بالمئة إلى 4664 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، وهي منصة لتداول المشتقات المالية “الجميع في حالة ترقب لمعرفة النتيجة التي ستسفر عنها هذه التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس (الأمريكي) على مدى الأيام القليلة الماضية”.

وتبادلت إيران و"إسرائيل" الهجمات، إذ رفضت طهران بتحد إعادة فتح مضيق هرمز وقبول اتفاق وقف إطلاق النار عشية الموعد النهائي الذي حدده ترامب للموافقة على مطالبه أو “التعرض للهجوم”.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، إذ استقرت فوق 110 دولارات للبرميل مع زيادة ترامب حدة تصريحاته ضد إيران.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم. وفي حين يستفيد الذهب عادة خلال فترات الضغوط التضخمية، فإن ‌ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه أصل غير مدر للعوائد.

ووفقا لأداة فيد ووتش ‌التابعة لمجموعة سي إم إي، فإن الأسواق ترى على نطاق واسع أنه ليس هناك أي فرصة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) هذا العام.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في مارس آذار الذي يصدر الأربعاء، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم الأمريكية مثل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلكين والتي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 72.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1959.82 دولار، وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1475.93 دولار.

المصدر / وكالات