بالأرقام.. وزارة الصحة تكشف انهيارًا شبه كامل للمنظومة الصحية بغزَّة

"الصحة": الصمت الدولي تفويض مُعلن لاستمرار "الإبادة الصحية" بغزة

الذهب ينخفض وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الصحة بغزة: 10 شهداء و 44 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

النفط يواصل ارتفاعه مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران

اعتقال عسكري أسترالي بارز بتهم إعدام مدنيين في أفغانستان

بعد خلافها مع "البنتاغون".. لندن تسعى لجذب عملاق الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"

مستوطنون يحرقون خيمة قرب مخماس شمال القدس

قتلى وإصابات في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على حافلة شرق أوكرانيا

طاقم أرتميس 2 يحطم رقما قياسيا ويستعرض الجانب البعيد للقمر

اعتقال عسكري أسترالي بارز بتهم إعدام مدنيين في أفغانستان

07 ابريل 2026 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
...
العسكري الأسترالي السابق بن روبرتس-سميث (وكالات)

ألقت السلطات الأسترالية، صباح الثلاثاء، القبض على العسكري السابق بن روبرتس-سميث، الذي يُعدّ أكثر الجنود الأستراليين أوسمةً على قيد الحياة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في أفغانستان.

وقالت الشرطة الاتحادية إن روبرتس-سميث، البالغ من العمر 47 عاماً، اعتُقل في مطار سيدني، ومن المقرر أن يواجه خمس تهم بقتل خمسة مدنيين عُزّل في الفترة ما بين 2009 و2012، وهي تهم تصل عقوبة كل منها إلى السجن المؤبد.

وحظي روبرتس-سميث خلال سنوات خدمته بست مرات في أفغانستان بين 2006 و2012 بتقدير رسمي واسع، من ضمنه صليب فيكتوريا، أعلى وسام عسكري في أستراليا.

وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية كريسي باريت، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات ستوضح أن الضحايا "لم يكونوا يشاركون في أي أعمال قتالية وقت مقتلهم"، مشيرة إلى أنهم كانوا "محتجزين، غير مسلحين، وتحت سيطرة القوات الأسترالية عند قتلهم".

ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام محكمة محلية في وقت لاحق اليوم.

المصدر / وكالات
#أفغانستان #أستراليا #جرائم حرب

متعلقات

الأكثر قراءة