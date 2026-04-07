اعتقال عسكري أسترالي بارز بتهم إعدام مدنيين في أفغانستان

ألقت السلطات الأسترالية، صباح الثلاثاء، القبض على العسكري السابق بن روبرتس-سميث، الذي يُعدّ أكثر الجنود الأستراليين أوسمةً على قيد الحياة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في أفغانستان.

وقالت الشرطة الاتحادية إن روبرتس-سميث، البالغ من العمر 47 عاماً، اعتُقل في مطار سيدني، ومن المقرر أن يواجه خمس تهم بقتل خمسة مدنيين عُزّل في الفترة ما بين 2009 و2012، وهي تهم تصل عقوبة كل منها إلى السجن المؤبد.

وحظي روبرتس-سميث خلال سنوات خدمته بست مرات في أفغانستان بين 2006 و2012 بتقدير رسمي واسع، من ضمنه صليب فيكتوريا، أعلى وسام عسكري في أستراليا.

وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية كريسي باريت، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات ستوضح أن الضحايا "لم يكونوا يشاركون في أي أعمال قتالية وقت مقتلهم"، مشيرة إلى أنهم كانوا "محتجزين، غير مسلحين، وتحت سيطرة القوات الأسترالية عند قتلهم".

ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام محكمة محلية في وقت لاحق اليوم.

المصدر / وكالات