بعد خلافها مع "البنتاغون".. لندن تسعى لجذب عملاق الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"

تسعى حكومة بريطانيا إلى إقناع شركة "أنثروبيك" لتوسيع نطاق أعمالها في المملكة المتحدة، مستغلةً خلاف الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار، مع وزارة الحرب الأميركية لجذب إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت مصادر مطلعة إن موظفي وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أعدوا مقترحات للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، تتراوح بين توسيع مكتبها في لندن وإدراج أسهمها في بورصتين.

وأضافت المصادر أن داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أبدت دعمها لهذه المقترحات، التي ستعرض على الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، خلال زيارته لبريطانيا المقررة أواخر مايو المقبل، ضمن جولة للقاء عملاء وصناع سياسات أوروبيين.

وتكثفت الجهود لإقناع الشركة الناشئة بتوسيع نطاق أعمالها في المملكة المتحدة، لتشمل ما هو أبعد من مكتبها الحالي في لندن، في الأسابيع الأخيرة، بعد أن صنّفتها وزارة الحرب الأميركية كشركة تشكل "خطراً على سلاسل التوريد".

المصدر / وكالات