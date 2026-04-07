قتلى وإصابات في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على حافلة شرق أوكرانيا

قتلى وإصابات في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على حافلة شرق أوكرانيا

07 ابريل 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
حافلة أوكرانية دمرتها ضربة روسية وخلفت قتلى (أ ف ب)

قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 12 آخرون، صباح الثلاثاء، جراء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة روسية استهدفت حافلة تقل مدنيين في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبيتروفسك شرق البلاد.

وذكر وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، في تصريح عبر تطبيق "تيليغرام"، أن الهجوم شكّل "ضربة مدمّرة لوسائل النقل العام"، موضحاً أنه وقع خلال ساعة الذروة بينما كان المواطنون في طريقهم إلى أعمالهم.

وتشهد مناطق الشرق الأوكراني تصاعداً في الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط استمرار المواجهات على خطوط القتال دون مؤشرات على تهدئة قريبة.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #طائرات مسيرة #الحرب الروسية الأوكرانية

