إصابة 15 جنديا أمريكيا بهجوم إيراني على قاعدة في الكويت

07 ابريل 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
مراسم نقل رفات ستة جنود أمريكيين قُتلوا في الكويت 7 مارس/ آذار الماضي

ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن 15 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح، جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، قوله إن الهجوم على القاعدة الجوية وقع الليلة الماضية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 15 جنديا بجروح، مبينا أن بعضهم عاد لمهامه بعد استكمال علاجه.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الكويتي أو الأمريكي بهذا الخصوص.

يأتي ذلك وسط التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل"، وكذلك نحو قواعد ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية.

المصدر / وكالات
#الكويت #الجيش الأمريكي #قواعد أمريكية #الحرب على أمريكا

