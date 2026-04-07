الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال قرابة 15 مواطنًا، وتركزت في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم، إلى جانب القدس وقلقيلية وبيت لحم.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمالًا، وهم: يحيى محمد شلالدة، وأحمد فتحي صبارنة، وبلال موسى بحر، عقب مداهمة منازلهم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين هادي وآدم جعارة من حي المعاجين غرب المدينة، إلى جانب اعتقال الشاب عبادة صبحي أبو الحيات، بعد مداهمة منزله، كما طالت الاعتقالات الشاب محمد مزهر من بلدة روجيب شرقًا، والشاب زياد أحمد داوود من بلدة بيتا جنوبًا.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مهند ومحمد هشام غاوي من بلدة عتيل شمال المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب عمرو مازن الحاج قاسم من المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة القدومي عقب اقتحام بلدة جيوس شمال شرق المدينة.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف راتب وأحمد فيالة خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالًا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي سليم من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف المجتمع الفلسطيني، عبر استهداف الشباب بشكل خاص، إلى جانب استخدام أساليب الترهيب والاعتداء خلال عمليات الاقتحام والتفتيش.

المصدر / فلسطين أون لاين