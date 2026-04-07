الاحتلال يجرِّف أرضًا ويقتلع أشجارًا جنوبي الخليل

الاحتلال يجرِّف أرضًا ويقتلع أشجارًا جنوبي الخليل

07 ابريل 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال خلال عملية قطع أشجار في أراضٍ فلسطينية بالضفة (أرشيفية)

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أرضاً واقتلعت عدداً من الأشجار في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جرفت أرضاً في منطقة جبل برغوث، واقتلعت عدداً من الأشجار التي تعود ملكيتها لعائلة أبو سنينة.

اقرأ أيضًا: الاحتلال هدم 102 منشأة فلسطينية في الضفة والقدس منذ مطلع 2026

وفي تقرير سابق، قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ مطلع العام 2026 الجاري، 102 منشأة فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشار "معطى" إلى "تصاعد خطير" في سياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الاحتلال نفَّذ 102 عملية هدم طالت وحدات سكنية ومنشآت مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاستيطان #أبو سنينة #تجريف أرض #هدم منازل في الضفة

