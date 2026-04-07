خروقاتٌ إسرائيلية مُتصاعدة.. قصفٌ مدفعيٌّ وإطلاق نار متواصل شرقي غزة وخانيونس

لبنان: شهداء في معركة وطيردبا وحزب الله يستهدف مستوطنات الاحتلال بصلياتٍ صاروخية

الاحتلال يجرِّف أرضًا ويقتلع أشجارًا جنوبي الخليل

محمد بنات.. رصاصة تُسقط الحلم وتُشعل معركة الصمود

تحليل: (إسرائيل) تختلق الذرائع لإطالة أمد احتلالها في غزة

قانون إعدام الأسرى: الوجه الآخر للفاشية

اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة.. والمواطنون بلا حماية

استشهاد مسنّة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها شمال قلقيلية

إيران: شهداء في طهران وبارديس والحرس الثوري يستهدف مواقع أمريكية وإسرائيلية

حفاضات الأطفال في غزة.. تقنين قاسٍ وبدائل تهدد صحة الرضع

07 ابريل 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
الدمار في أحد الأحياء التي قصفها الاحتلال في قطاع غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وفي آخر التطورات، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وكما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 723، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,990، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على القطاع إلى 72.302 شهيد، و 172,090 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

