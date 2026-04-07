طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد خلال ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تستمر الأجواء الباردة نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفة في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردًا في معظم المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر التأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

