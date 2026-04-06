القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع إسرائيلية في أم الرشراش

06 ابريل 2026 . الساعة 22:39 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفت مجموعة من الأهداف الحيوية والعسكرية التابعة لـ"إسرائيل" في منطقة أم الرشراش.

وأوضحت القوات في بيان عسكري، أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مؤكداً أنها أصابت أهدافها بنجاح.

وأكدت أن هذه العملية تأتي دعماً لمحور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، وفي إطار مواجهة مخططٍ إسرائيلي يستهدف المنطقة تحت مسمى "تغيير الشرق الأوسط".

وأشاد القوات المسلحة اليمنية بصمود الشعب الإيراني ودوره في إفشال مخططات العدو، موجهاً التحية للقوات المسلحة الإيرانية وللحرس الثوري، وإلى فصائل المقاومة في لبنان والعراق.

