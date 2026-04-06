رابط التسجيل... دفعات جديدة من مستفيدي الطرود الغذائية المصرية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة المصرية، استمرار إرسال رسائل نصية لدفعات جديدة من المستفيدين المسجلين، ضمن كشوفات الطرود الغذائية، في إطار متابعة توزيع المساعدات على الأسر المستحقة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن عملية التسجيل وتحديث البيانات تتم عبر الرابط الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، ضمن آلية تنسيق مشترك بين الجانبين لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ودعت الجهات المعنية المواطنين المسجلين للإسراع في تحديث بياناتهم عبر الرابط المعتمد (اضغط هنا)، لضمان استمرارية الاستفادة من الطرود الغذائية وعدم فقدان الأهلية ضمن الكشوفات المعتمدة.