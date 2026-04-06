فصائل فلسطينية تدين مجزرة "المغازي" وتدعو لاجتثاث ظاهرة العملاء

رابط التسجيل... دفعات جديدة من مستفيدي الطرود الغذائية المصرية

غلاء متصاعد في غزة... قيود إدخال السلع تفاقم الأزمة المعيشية

أطفال الدحدوح بين الانتظار وشبح الإعدام... معاناة عائلة أسير تهددها لحظة الغياب

حماس: إغلاق معبر رفح يعكس تنصُّل نتنياهو وحكومته من اتِّفاق غزَّة

مع استمرار إغلاقه أمام المصلين.. المتطرف "بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى

10 شهداء خلال اشتباكات مع عملاء بغطاء إسرائيليّ.. ماذا جرى شرقيَّ المغازي؟

حكم قضائي أمريكي يلزم السلطة بدفع 655 مليون دولار لعائلات قتلى

الصحة بغزة تدين استهداف الاحتلال مركبة لـ "الصحة العالمية" بخانيونس

رام الله.. مستوطنون يهاجمون قرية يبرود بحماية قوات الاحتلال

06 ابريل 2026 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة المصرية، استمرار إرسال رسائل نصية لدفعات جديدة من المستفيدين المسجلين، ضمن كشوفات الطرود الغذائية، في إطار متابعة توزيع المساعدات على الأسر المستحقة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن عملية التسجيل وتحديث البيانات تتم عبر الرابط الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، ضمن آلية تنسيق مشترك بين الجانبين لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ودعت الجهات المعنية المواطنين المسجلين للإسراع في تحديث بياناتهم عبر الرابط المعتمد (اضغط هنا)، لضمان استمرارية الاستفادة من الطرود الغذائية وعدم فقدان الأهلية ضمن الكشوفات المعتمدة.

 

متعلقات

الأكثر قراءة