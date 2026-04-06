الصحة بغزة تدين استهداف الاحتلال مركبة لـ "الصحة العالمية" بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، قيام الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، باستهداف مركبة مستأجرة لصالح منظمة الصحة العالمية، كانت تقل عددًا من طواقمها أثناء تنفيذ مهمة عمل روتينية ضمن المناطق المصنفة "خضراء" في محافظة خان يونس ، وقد أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد سائق المركبة.

وصباح يوم، استشهد مجدي أصلان إثر إصابته بإطلاق نار استهدف مركبة تجارية وأخرى تابعة للصحة العالمية على شارع صلاح الدين بين خانيونس وبلدة القرارة بينما أصيب اثنان في نفس الحدث.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للطواقم الصحية والإنسانية، دون أي مبرر، يعكس استمرار سياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض عمل المؤسسات الإنسانية وفرض المزيد من القيود على أدائها.

وجددت مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، والعمل على تجريم هذه الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتؤكد الوزارة على تضامنها الكامل مع منظمة الصحة العالمية في هذا الحدث.