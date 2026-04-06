الحرس الثوري ينعى رئيس جهاز استخباراته مجيد خادمي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استشهاد رئيس جهاز استخبارات الحرس، الجنرال مجيد خادمي، إثر هجوم وصفه بالـ"الإرهابي والغادر" نفّذته القوات الأمريكية-الإسرائيلية في سياق "الحرب المفروضة".

وفي بيان رسمي، قال الحرس الثوري إن خادمي قضى أكثر من خمسة عقود في العمل الأمني والاستخباراتي، وأسهم خلال مسيرته في "حماية الثورة والنظام" وإحباط مخططات تستهدف استقرار إيران. وأضاف البيان أن إرثه سيبقى "نموذجاً يحتذى" للأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الاستراتيجية.

ووجّه البيان التعازي إلى المرشد الإيراني والقائد العام للقوات المسلحة آية الله مجتبى الخامنئي، وإلى عائلة خادمي وزملائه في الحرس الثوري، داعيًا إلى "الثبات في مواصلة الطريق" الذي سلكه الشهيد و"شهداء جبهة المقاومة".

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة أخرى، وسط اتساع رقعة المواجهة العسكرية والأمنية في المنطقة.

