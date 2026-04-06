يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنصله من التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني، مستغلًا انشغال العالم، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وتصاعد واضح في الاستهداف والقصف المباشر.

وفي رصد آخر التطورات، أعلنت مصادر صحفية صباح يوم الاثنين، ارتقاء الشهيد مجدي أصلان إثر إصابته بإطلاق نار استهدف مركبة تجارية وأخرى تابعة للصليب الأحمر على شارع صلاح الدين بين خانيونس وبلدة القرارة بينما أصيب اثنان في نفس الحدث.

قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي ووسط مدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي خانيونس.

وأطلقت الزوارق الحربية الاثنين، قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرقي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 723، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,990، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على القطاع إلى 72.302 شهيدًا، و 172,090 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

