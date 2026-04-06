زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على ساحل غزة وقصفٌ مدفعي متواصل شرقي خانيونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنصلاته من التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني، مستغلًا انشغال العالم، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وتصاعد واضح في الاستهداف والقصف المباشر.

وفي رصد آخر التطورات، أعلنت مصادر صحفية صباح يوم الاثنين، عن إصابة شخص بجروح جراء إطلاق الاحتلال النار صوب سيارة تتبع لمنظمة الصحة العالمية على شارع صلاح الدين بمنطقة القرارة بخانيونس، جنوب قطاع غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي ووسط مدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي خانيونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم، قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و292.

وقالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بلغت منذ 11 أكتوبر الماضي "716 شهيدا، و1968 مصابا". وأشارت إلى أن الطواقم الطبية انتشلت منذ ذلك الوقت 759 جثمانا.

