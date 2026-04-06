دماء في الظل: الإعدامات الميدانية تهز قطاع غزة

زوايا لا تصلها الكاميرات، وبين الأزقة الضيقة التي أنهكتها الحرب، يتشكل واقع أكثر قسوة من مجرد دمار المباني وانقطاع الكهرباء. في قطاع غزة، حيث تختلط أصوات الطائرات بأصوات البشر، برزت ظاهرة الإعدامات الميدانية كوجه خفي للصراع، لا يُرى بوضوح لكنه يُحس بثقله في نفوس الناس.

ليست هذه الأحداث مجرد أخبار عابرة، بل قصص تتناقلها الألسن همسًا، خوفًا من العواقب. في بيئة يسودها التوتر والقلق، يصبح الشك كافيًا أحيانًا ليقود إلى نهاية مأساوية. هناك من يُتهم، وهناك من يُدان، لكن ما بين الاتهام والتنفيذ تختفي في كثير من الأحيان المسافة التي يفترض أن يملأها القانون.

الحرب لا تترك مجالًا كبيرًا للهدوء أو التفكير البطيء. في ظل الضغط الأمني والخوف من الاختراقات، تتسارع القرارات وتصبح أكثر حدة. في مثل هذه الظروف، تتراجع المؤسسات، ويضعف النظام القضائي، وتُستبدل الإجراءات القانونية بما يُنظر إليه كـ”حسم سريع”. وهنا، تتحول العدالة من مفهوم قائم على الأدلة والمحاكمات إلى فعل فوري، لا يحتمل التأجيل.

داخل هذا الواقع، يعيش الناس حالة من التناقض الصعب. فمن جهة، هناك خوف حقيقي من وجود متعاونين قد يشكلون خطرًا مباشرًا على المجتمع، خاصة في أوقات الحرب. ومن جهة أخرى، هناك خوف آخر، أعمق وأكثر صمتًا، من أن تتحول التهم إلى وسيلة قد تُستخدم بلا ضوابط كافية. هذا الخوف المزدوج يخلق حالة من التوتر الدائم، حيث لا أحد يشعر بالأمان الكامل، لا من الخطر الخارجي ولا من الداخل.

الأحاديث عن هذه الإعدامات لا تُقال بصوت عالٍ. تُروى في البيوت المغلقة، أو بين الأصدقاء الموثوقين، وغالبًا ما تُحاط بالتحفظ.

فالموضوع لا يتعلق فقط بما حدث، بل بمن يمكن أن يسمع الحديث عنه. ومع مرور الوقت، تتحول هذه القصص إلى جزء من الذاكرة الجماعية، تترك أثرًا نفسيًا عميقًا، خاصة لدى الأطفال والشباب الذين ينشأون في بيئة تختلط فيها مفاهيم العدالة بالخوف.

ورغم أن بعض الجهات تبرر هذه الأفعال باعتبارها ضرورية لحماية المجتمع، فإن الجدل لا يتوقف. منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ترى أن غياب المحاكمات العادلة يفتح الباب لانتهاكات خطيرة، ويهدد ما تبقى من الثقة في أي نظام قانوني. وبين هذا الرأي وذاك، يبقى الإنسان العادي هو الحلقة الأضعف، يعيش وسط معادلة لا يملك القدرة على تغييرها.

في غزة اليوم، لا تُقاس الخسائر فقط بعدد المباني المدمرة أو الأرواح التي تُفقد في القصف، بل أيضًا بما يحدث في الظل. هناك، حيث لا عدسات ولا بيانات رسمية مفصلة، تتشكل قصص أخرى، أقل وضوحًا لكنها لا تقل تأثيرًا. قصص عن خوف، وشك، وقرارات تُتخذ في لحظات مشحونة، لكنها تترك آثارًا طويلة الأمد.

وهكذا، تستمر الحياة في قطاع يعيش على حافة كل شيء: الأمل واليأس، الأمن والخطر، القانون والفوضى. وبين هذه التناقضات، تبقى “الدماء في الظل” شاهدًا صامتًا على واقع معقد، لا يمكن فهمه بسهولة، ولا يمكن تجاهله.

المصدر / فلسطين أون لاين