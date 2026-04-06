إيران: شهداء في قم وبهارستان والحرس الثوري يستهدف عدة مواقع للاحتلال

في اليوم الـ38 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شن الحرس الثوري 5 دفعات صاروخية منذ فجر اليوم ردًّا على الاعتداءات المتواصلة على بلاده.

العدوان على إيران

قال التلفزيون الإيراني إن هجوما أمريكيا إسرائيليا استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي العاصمة طهران ضمن هجمات سقط في إحداها حسب مسؤول محلي 13 شهيدًا في بهارستان بطهران.

وأفادت مديرية طوارئ طهران باستشهاد 6 أطفال في اعتداءات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة الليلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية -نقلا عن مصادر رسمية- باستشهاد 5 أشخاص على الأقل جراء غارة جوية أمريكية إسرائيلية استهدفت حيا سكنيا في مدينة قم جنوب غرب العاصمة طهران.

عمليات الحرس الثوري

شنت إيران 5 دفعات صاروخية منذ فجر اليوم طالت عدة مواقع للاحتلال، وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 7 مستوطنين أحدهم جروحه خطيرة في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا وسط الأراضي المحتلة إثر الهجوم، شملت سقوط رأس متفجر على مبنى في مدينة تل أبيب.

وأعلنت الوسائل عن أضرار جسيمة وحرائق في بتاح تكفا شرقي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني، كما أشارت إلى توجه خبراء متفجرات إلى عدة مواقع في منطقة الكرمل عقب سقوط رؤوس متفجرة ناجمة عن صواريخ إيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتضرر عدد من المباني والمركبات في مدينة حيفا جراء الهجوم الصاروخي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط رؤوس متفجرة في مناطق عدة بحيفا، إثر هجوم صاروخي إيراني، مما أدى إلى اندلاع حرائق في مواقع مختلفة من المدينة.

وذكرت القناة 12 العبرية -نقلا عن مصدر- بانتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى في حيفا تعرض أمس لهجوم صاروخي إيراني.

