"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجالس أولياء الأمور وممثلين عن مدارس وأهالي طلبة، في إطار المشاورات والمباحثات الجارية بالتوافق على صيغة مناسبة للعودة للتعليم الوجاهي تدريجيا.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن هذا اللقاء يندرج في إطار توسيع دائرة المشاورات وبما يعزز الشراكة في تحمل مسؤولية اتخاذ أي قرار يخص طبيعة التعليم، منوها إلى أن تبني خيار التعليم الإلكتروني كان مردّه الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين.

وشدّد الوزير برهم على أن الوزارة تتجه للعودة التدريجية للدوام الوجاهي مع التركيز على المباحث الأساسية، وبحيث يتم اتخاذ تدابير تحقق أعلى درجات السلامة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأبنية المدرسية.

كما وضع الوزير مجالس أولياء الأمور في صورة ما يرتبط بالنظام الجديد للثانوية العامة، وجهود الوزارة للتوسع في نظام مصادر التعلم المفتوحة، بحيث يشمل المزيد من المدارس والمراحل.

وثمّن برهم جهود مجالس أولياء الأمور وأهالي الطلبة، ودورهم في تعزيز التكاملية بين الوزارة وأولياء الأمور، مؤكدا أن توصيات اللقاء ستوجّه المسار فيما يخص أي قرار سيتم اتخاذه.

من جانبهم، أكد ممثلو مجالس أولياء الأمور أن الفاقد التعليمي التراكمي بات يتطلب تدخلات ترتقي إلى مستوى ما تعكسه المؤشرات عن مخرجات التعليم، معبرين عن الأمل في الإبقاء على خيار التعليم الوجاهي حاضراً بحدّه الأدنى.

وقدّم المشاركون أفكارا ذات علاقة بتحقيق التوازن بين سلامة الطلبة والمعلمين، والمصلحة التعليمية للطلبة، مشيرين إلى أن أي خيار تحكمه تحديات يتطلب تضافر جهود الجميع للتعامل معها.

وحضر اللقاء الوكلاء المساعدون وعدد من المديرين العامين، والمديرون العامون للتربية في المحافظات الشمالية.

