1461 شهيدا بعدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 آذار

05 ابريل 2026 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
صورة أب وطفليه معلقة على جدار منزلهم الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية وقتلتهم جميعا في قرية ساكساكية جنوب لبنان (أسوشيتد برس)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، ارتفع عدد شهداء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، إلى 1461 شهيدا.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، حول تطورات العدوان، مساء اليوم الأحد، أن عدد الجرحى ارتفع الى 4430.

وفي أبرز المجازر خلال الساعات الماضية، استشهدت عائلة لبنانية فجر اليوم الأحد، جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة كفر متى جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي فجراً، على بلدة صديقين في قضاء صور، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وعدد من الجرحى.

وجدد جيش الاحتلال انذاره بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية مناطق حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته بلدات شقرا، بيت ياحون، كونين، الطيري، قلاويه الحنية، المنصوري، زبقين، القليلة، وأطراف البياضة، يارون، مارون، بنت جبيل، بيوت السياد وبرج قلاويه جنوب لبنان.

ويأتي عدوان الاحتلال الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الإيرانيين.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.

#لبنان #وزارة الصحة اللبنانية #العدوان الإسرائيلي على لبنان

