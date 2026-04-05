رسميا.. سلاحف النينجا تعود عبر منصات الواقع الافتراضي

أعلنت شركة كورتوبيا ستوديوز (Cortopia Studios) السويدية رسميا عن موعد إطلاق لعبتها المرتقبة "تينايج ميوتانت نينجا تيرتلز: إمباير سيتي" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City) في 30 أبريل/نيسان الحالي والتي ستكون حصرية لمنصات الواقع الافتراضي.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب تقرير نشره موقع "أبلود في آر" (UploadVR) الأمريكي المتخصص، أول دخول رسمي لسلسلة سلاحف النينجا إلى عالم الواقع الافتراضي بشكل كامل، ومحاولة جادة لنقل سلاسل الأكشن الكلاسيكية من الشاشات التقليدية إلى بيئات غامرة كليا.

نقلة تقنية ومنصات متعددة

"إمباير سيتي" تركز على فيزياء القتال، حيث تعتمد الحركات الهجومية على دقة تتبع حركة يد اللاعب الحقيقية

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن المطور، فقد تم تصميم اللعبة من الصفر لتكون تجربة غامرة بالكامل، وستدعم عند إطلاقها منظومة متكاملة من منصات الواقع الافتراضي تشمل ميتا كويست 3 (Meta Quest 3)، وستيم في آر (Steam VR)، وبيكو (Pico).

وتشير التفاصيل التقنية المنشورة على صفحة اللعبة الرسمية في متجر "ستيم" إلى أن اللعبة تم بناؤها باستخدام محرك متطور يركز على الفيزياء القتالية، مما يسمح للاعبين بتجسيد حركات النينجا بشكل واقعي يتناسب مع تتبع حركة اليدين.

وفي خطوة وصفتها مجلة فارايتي (Variety) الأمريكية بأنها "ذكية لتعزيز القاعدة الجماهيرية"، تم تحديد سعر اللعبة عند 24.99 دولارا. ويرى محللون في سوق الألعاب أن هذا السعر التنافسي يهدف إلى جعل التجربة متاحة لقطاع واسع من اللاعبين، خاصة مع توجه شركة ميتا لدعم المحتوى الذي يعزز مبيعات نظاراتها الأخيرة.

ماذا يقدم المطور كورتوبيا ستوديوز؟

تعتمد اللعبة على سجل حافل لشركة كورتوبيا ستوديوز في ابتكار عوالم افتراضية متماسكة، وبحسب تصريحات المدير التقني للشركة لمدونة أوكولوس بلوغ (Oculus Blog) الأمريكية، فإن إمباير سيتي ليست مجرد إعادة صياغة للقصص القديمة، بل هي تصميم لمدينة نيويورك يتيح للاعبين "التنقل الحر" بين ناطحات السحاب والمجاري، مع دعم نظام اللعب التعاوني الذي يسمح لأربعة لاعبين بخوض المغامرة معا.

وتشير تقارير موقع ديجيتال فاوندري (Digital Foundry) البريطاني الأولية إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللعبة هو الحفاظ على سلاسة الحركة في مشاهد القتال المزدحمة لضمان راحة المستخدمين.

ومع اقتراب موعد 30 أبريل/نيسان، يبقى السؤال المطروح في الأوساط الصحفية التقنية، هل ستكون إمباير سيتي هي "التطبيق القاتل" الذي يحتاجه سوق الواقع الافتراضي في عام 2026 لدعم المبيعات

المصدر / وكالات