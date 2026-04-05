ترامب: "يوم محطات الطاقة والجسور" الثلاثاء إذا لم يُفتح مضيق هرمز

صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجته تجاه إيران، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة والجسور الحيوية داخل البلاد، في حال لم تُستجب مطالبه بفتح مضيق هرمز.

ونشر ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تصريحًا حادًا، قال فيه إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور"، مشيرًا إلى نية القيام بضربات ضد البنية التحتية الحيوية، محذرًا من أن البديل سيكون "العيش في الجحيم".

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة تهديدات متصاعدة أطلقها ترامب خلال الأيام الماضية، وسط توتر عسكري متزايد في المنطقة، وتحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد قد يطال أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم.

وفي سياق متصل وفي تناغم مع ترماب، هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بتكثيف الضربات على بنيتها التحتية، معتبرًا أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" سيقابل بـ"أثمان باهظة".

