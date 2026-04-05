خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

ترامب: "يوم محطات الطاقة والجسور" الثلاثاء إذا لم يُفتح مضيق هرمز

05 ابريل 2026 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجته تجاه إيران، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة والجسور الحيوية داخل البلاد، في حال لم تُستجب مطالبه بفتح مضيق هرمز.

ونشر ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تصريحًا حادًا، قال فيه إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور"، مشيرًا إلى نية القيام بضربات ضد البنية التحتية الحيوية، محذرًا من أن البديل سيكون "العيش في الجحيم".

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة تهديدات متصاعدة أطلقها ترامب خلال الأيام الماضية، وسط توتر عسكري متزايد في المنطقة، وتحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد قد يطال أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم.

وفي سياق متصل وفي تناغم مع ترماب، هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بتكثيف الضربات على بنيتها التحتية، معتبرًا أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" سيقابل بـ"أثمان باهظة".

المصدر / وكالات
#إيران #ترامب #مضيق هرمز #تهديد ترامب

متعلقات

الأكثر قراءة