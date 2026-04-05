تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 25% مع تصاعد أزمة الطاقة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز دخلت حيز التنفيذ، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للاستهلاك المنزلي".

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة الاستهلاك المنزلي 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (نحو 7.4 دولارات).

⁠كانت رويترز قد نقلت عن ⁠⁠شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش) قولها إن أسعار الكهرباء بالتجزئة ⁠⁠للشقق السكنية ارتفعت بنسبة 25% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، كما ارتفعت أسعار ‌‌الغاز الطبيعي للشقق السكنية بالنسبة نفسها في المتوسط.

وأضافت الشركة أن: أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 18.6% للمستهلكين الصناعيين وبنسبة 19.4% لمحطات توليد الكهرباء.

تعرفة الكهرباء ارتفعت بنسبة 17.5% للمستهلكين ⁠⁠من القطاع العام وقطاع ⁠⁠الخدمات على ⁠⁠الجهد المنخفض، و5.85% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط، و24.8% للمستهلكين الزراعيين.

وتأتي هذه الزيادة في ظل اضطرابات أسواق النفط والغاز وزيادة الأسعار، مع تأثر الإمدادات العالمية بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

