انطلاق مراكب فرنسية للمشاركة في أسطول جديد لكسر الحصار الإسرائيلي

انطلق نحو 20 مركباً فرنسياً من مرسيليا، أمس السبت، للانضمام إلى أسطول دولي يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

وهتف نحو ألف شخص تجمّعوا في الميناء القديم في مرسيليا لدعم المبادرة: "غزة، مرسيليا معك".

وأبحرت المراكب، ومعظمها شراعية، وسط التصفيق والهتافات قرابة الساعة الخامسة مساء (15,00 بتوقيت غرينتش) للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي".

ووفقاً للمنظمين، يضم الأسطول نحو 100 سفينة، معظمها سيبحر من برشلونة في 12 نيسان/أبريل للاتجاه نحو غزة في 20 نيسان/أبريل. ومن المقرر أن ترسو السفن لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا لتلقي "تدريبات على اللاعنف".

وقالت مانون المشاركة في المبادرة، والتي رفضت ذكر اسمها بالكامل: "الهدف هو تسليط الضوء على القضية الفلسطينية. لا نتحدث عنها كثيراً في الوقت الحالي، نظراً إلى الظروف الدولية الراهنة".

يذكر أن "إسرائيل" هاجمت عام 2025 أسطولاً دولياً يضم نحو 50 سفينة على متنها شخصيات سياسية وناشطون، من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، في عملية غير قانونية، بحسب منظمة العفو الدولية، واعتقلت أفراداً منهم طواقم السفن وطردتهم.

