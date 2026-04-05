"أنا لست رقمًا".. موقع يوثق أسماء أكثر من 60 ألف شهيد في غزة

05 ابريل 2026 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
مبرمج مصري يطلق منصة لتخليد ضحايا الإبادة في غزة

"أنا لست رقما"، عنوان موقع إلكتروني أطلقه مبرمج مصري، حاول من خلاله تخليد ذكرى 60 ألفاً و199 فلسطينيا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المبرمج المصري بدر الخميسي، قال إن شعورا بالعجز ينتابه منذ أن بدأت حرب الإبادة في غزة.

وأضاف: "العالم لا يريدنا أن نتكلم، ونحن نرى بأعيننا كل يوم مقتل الإنسانية في أرض العزة، لذلك قررت، كوسيلة من وسائل المقاومة، بناء صفحة لنتذكر كل من سُلبت منه الحياة في غزة".

وبيّن أن الصفحة تتذكر اسم 60199 فلسطينيا قتلتهم يد الصهيونية.

يبدو الموقع كصورة سوداء تضم آلاف النقاط، وبلمسة واحدة على أي نقطة، يختفي الغموض ويظهر الاسم وتاريخ الميلاد والسن ووقت الاستشهاد.

وتفاعل الآلاف مع الموقع، الذي اعتبروا أنه جاء على ردا على تزييف الحقائق، ومحاولة اختصار العدوان على قطاع غزة في مجرد أرقام للضحايا أو أخبار عاجلة على شاشة التلفاز.

المصدر / وكالات
#شهداء #شهداء غزة #حرب الإبادة #أنا لست رقمًا

