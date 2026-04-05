واشنطن تطلب من شركات أقمار صناعية إيقاف نشر صور الحرب على إيران

أعلنت شركة بلانت لابز الأمريكية، المتخصصة في تصوير الأرض عبر الأقمار الصناعية، إيقاف نشر الصور والمواد المصورة لمناطق الشرق الأوسط المتأثرة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استجابةً لطلب من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني لعملائها، أمس السبت، إنها ستوقف نشر الصور الخاصة بإيران ومنطقة الصراع إلى أجل غير مسمى، بعد أن كانت قد أعلنت سابقًا تأجيل النشر لمدة 14 يومًا بهدف منع إساءة استخدامها من قبل "أطراف معادية". وأضافت بلانت لابز أن السياسة الجديدة ستطبق على الصور منذ 9 مارس/آذار، وستستمر حتى انتهاء الصراع.

وأوضحت الشركة أنها ستنتقل إلى نظام "توزيع محكوم للقطات"، حيث يتم تقييم كل حالة على حدة لضمان عدم تهديد السلامة، مع إمكانية نشر الصور لأغراض عاجلة أو للمصلحة العامة فقط. واعتبرت بلانت لابز القرار جزءًا من الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدة سعيها لتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.

وفي المقابل، قالت شركة فانتور (سابقًا ماكسار تكنولوجيز)، التي تقدم لقطات مماثلة لأغراض تجارية، إن الحكومة الأمريكية لم تتواصل معها، لكنها تطبق ضوابط مشددة على الوصول للصور في أوقات الصراع الجيوسياسي، خاصة للمناطق التي "ينشط فيها الجيش الأمريكي وحلفاؤه" والتي تستهدفها قوات معادية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصعيد الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط، حين شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجمات على إيران، وردت طهران بشن ضربات على أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.

ويشير خبراء إلى أن الصور التجارية للأقمار الصناعية يمكن أن تُستخدم عسكريًا لتحديد الأهداف وتتبع الصواريخ والاتصالات، كما تستفيد منها الصحافة والدراسات الأكاديمية لتوثيق مناطق يصعب الوصول إليها.

