قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اقتحامات للمنازل وتفتيشها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الحملة طاولت عدة محافظات، من بينها بلدة كوبر شمال غربي رام الله والبيرة، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب وعد البرغوثي.

وفي نابلس، اعتقلت القوات شابين من داخل مركبة في بلدة بيت إيبا، أحدهما من مخيم العين، فيما اقتحمت بلدات سنجل وأبو فلاح وعبوين، ونصبت حواجز لتفتيش المواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة الدوحة بعد مداهمة منزله، بينما شهدت عناتا والعيزرية اعتقال ثلاثة شبان، بينهم شقيقان.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا واعتدت على طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، في حين أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في منطقة بيت أولا، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حملات الاعتقال والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتوازي مع تشديد القيود العسكرية على المداخل، وتزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الميدانية.