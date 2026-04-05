إيران تعدم شخصين بتهمة التعاون مع "إسرائيل" والولايات المتحدة

أعدمت السلطات الإيرانية، الأحد، شخصين بعد إدانتهما بالعمل لصالح "إسرائيل" والولايات المتحدة خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري، وفق ما أفاد به موقع ميزان التابع للسلطة القضائية.

وذكر الموقع أن محمد أمين بيقلاري وشاهين وحيدبرست أُعدما بعد إعادة النظر في ملفهما وتصديق الحكم من المحكمة العليا، مشيراً إلى أنهما شاركا في الاحتجاجات التي تصاعدت في كانون الثاني/يناير، قبل اندلاع الحرب الحالية.

ويأتي تنفيذ الحكم في ظل استمرار العدوان الصهيوأمريكي على إيران، وتتهم طهران خصومها الخارجيين بدعم الاضطرابات الشعبية.

