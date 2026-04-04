خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

القصف الإيراني يطال مقرّ قيادة الأركان ووزارة أمن الاحتلال في "تل أبيب"

04 ابريل 2026 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
أضرار كبيرة لحقت بعض المباني في "إسرائيل" بفعل القصف الإيراني (أرشيفية)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، إن مقرّ قيادة الأركان ووزارة أمن الاحتلال في "تل أبيب" تعرّضا لأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع حساسة داخل العمق الإسرائيلي فجر اليوم.

ووفق الإذاعة، فإن الصواريخ التي أُطلقت من إيران أصابت المحيط المباشر للمقرّين الواقعين في "الكرياه" — أكثر المناطق العسكرية تحصينًا في "تل أبيب" — ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية، دون الإعلان عن حجمها أو تفاصيلها حتى الآن. ولم تُصدر وزارة أمن الاحتلال أو الجيش بيانًا تفصيليًا حول طبيعة الخسائر.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة