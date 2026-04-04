القصف الإيراني يطال مقرّ قيادة الأركان ووزارة أمن الاحتلال في "تل أبيب"

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، إن مقرّ قيادة الأركان ووزارة أمن الاحتلال في "تل أبيب" تعرّضا لأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع حساسة داخل العمق الإسرائيلي فجر اليوم.

ووفق الإذاعة، فإن الصواريخ التي أُطلقت من إيران أصابت المحيط المباشر للمقرّين الواقعين في "الكرياه" — أكثر المناطق العسكرية تحصينًا في "تل أبيب" — ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية، دون الإعلان عن حجمها أو تفاصيلها حتى الآن. ولم تُصدر وزارة أمن الاحتلال أو الجيش بيانًا تفصيليًا حول طبيعة الخسائر.

المصدر / فلسطين أون لاين