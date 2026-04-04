نهاية دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ قرار مفاجئ من Anthropic

ستوقف شركة أنثروبيك دعم منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي الشهيرة "OpenClaw" ضمن اشتراكات "كلود"، فيما تحاول الشركة جاهدة تلبية الطلب المتزايد على روبوت الدردشة الخاص بها.

وقال بوريس تشيرني، رئيس "كلود كود" في "أنثروبيك"، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إن اشتراكات كلود ستتوقف عن دعم أدوات الطرف الثالث مثل "OpenClaw" ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم السبت.

وأَضاف تشيرني أنه سيتعين على المستخدمين بدلًا من ذلك الدفع من خلال "باقات استخدام إضافية" مخفضة مرتبطة بحسابات كلود الخاصة بهم، أو استخدام مفتاح Claude API عبر منصة المطورين التابعة لانثروبيك، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، اطلعت عليه "العربية Business".

ما سبب القرار؟

أشار المسؤول التنفيذي في "أنثروبيك" إلى أن هذا القرار جاء مدفوعًا بالطلب المتزايد على موارد الحوسبة الذي تشهده الشركة من المستخدمين.

وشهد روبوت الدردشة "كلود" ارتفاعًا ملحوظًا في شعبيته خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تصدر لفترة وجيزة متجر تطبيقات "App Store" في الولايات المتحدة في مارس.

واضطرت "أنثروبيك" في الأيام الماضية إلى تعديل حدود استخدام "كلود" للمشتركين بسبب الطلب المتزايد.

وقال متحدث باسم "أنثروبيك"، في تصريح لموقع بيزنس إنسايدر، إن استخدام اشتراكات كلود مع أدوات خارجية يُخالف شروط خدمة الشركة، وإن هذه الأدوات تفرض "ضغطًا كبيرًا بشكل غير مألوف على أنظمتنا".

وقال بيتر شتاينبرغر، مُبتكر "OpenClaw"، عبر منصة إكس، إنه وديف مورين، عضو مجلس إدارة مؤسسة "OpenClaw"، حاولا إقناع "أنثروبيك" بالعدول عن قرارها، وإنهما أجلا قرارها لمدة أسبوع.

وأضاف شتاينبرغر، في رسالة نصية لموقع بيزنس إنسايدر: "أبلغنا أنثروبيك أن لدينا العديد من المستخدمين الذين اشتركوا في اشتراكاتهم فقط بسبب OpenClaw، وأن قطع الخدمة عنهم سيكون خسارة".

تُعد "OpenClaw" منصة وكلاء ذكاء اصطناعي سريعة النمو، حيث تتصل بمنصات مثل "كلود"، مما يُمكن المستخدمين من نشر مساعدين شخصيين يعملون بالذكاء الاصطناعي. ويستطيع هؤلاء المساعدون تنفيذ مهام على تطبيقات أخرى وفي سير عمل مختلف.

وقد أثارت شعبية "OpenClaw" موجة هوس بوكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ نشر بعض المستخدمين مساعدين لإدارة سير أعمالهم اليومية بالكامل. وقالت إحدى المؤسِّسات إنها أنشأت تسعة وكلاء ذكاء اصطناعي للتعامل مع الأعمال الإدارية والخدمات المنزلية الشخصية.

