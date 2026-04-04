"Ensu".. تطبيق روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى إنترنت

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية التي تركز على الخصوصية "Ente" -المعروفة بتطبيقها لتخزين الصور المشفر بالكامل- تطبيق "Ensu"، وهو روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل محليًا على جهاز المستخدم، ولا يحتاج إلى معالجة البيانات على السحابة، ولا يتطلب إنشاء حساب، ولا توجد حدود للاستخدام.

وتطبيق "Ensu" مجاني ومفتوح المصدر، ومتوفر لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، ويقدم نفسه كبديل جاد للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي دون التضحية بخصوصية بياناتهم.

على عكس روبوتات الدردشة المعتمدة على المعالجة السحابية، يعمل "Ensu" دون اتصال بالإنترنت، بحسب تقرير لموقع "Tech2Geek"، اطلعت عليه "العربية Business".

ويعني هذا أنه لا يتم إرسال أي بيانات إلى خوادم بعيدة، لا يتطلب إنشاء حساب مستخدم، ولا يتطلب مفاتيح "API" أو اشتراكات، ولا توجد حدود للاستفسارات، ولا توجد ملفات تعريف تعتمد على جمع البيانات، بل يتم كل شيء محليًا على جهاز المستخدم.

تم تطوير التطبيق ضمن مختبرات "Ente Labs"، وهي الفرع التجريبي لشركة "Ente"، وهذا يُشير إلى أن "Ensu" لا يزال في مرحلة التطوير المبكرة، مع توقع إضافة المزيد من الميزات لاحقًا.

للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، والصحفيين، والمطورين، والمحترفين الذين يعملون مع معلومات حساسة، يمثل هذا التصميم المحلي محور الجذب الرئيسي.

التوافر والاستخدام

يتوفر تطبيق "Ensu" لأنظمة ويندوز، وmacOS، ولينكس، وأندرويد، وiOS.

وتتوفر أيضًا نسخة تجريبية على الويب على الموقع "ensu.ente.io"، إلا أنها حاليًا ذات دور ثانوي مقارنةً بالتطبيقات الأصلية.

وعلى نظام ويندوز، يتميز التطبيق الأساسي بصغر حجمه، حوالي 29 ميغابايت بعد التثبيت. مع ذلك، عند التشغيل الأول، يجب على المستخدمين تنزيل نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي يبلغ حجمه حوالي 1.2 غيغابايت.

ويستحوذ ملف نموذج الذكاء الاصطناعي هذا على معظم مساحة التخزين المستخدمة.

ويمكن تنزيل "Ensu" مباشرة من "ente.io/ensu"، حيث يختار المستخدم التطبيق المناسب لنظامه، ثم يقوم بتشغيل التطبيق، ثم السماح بتنزيل نموذج الذكاء الاصطناعي، ثم البدء بالدردشة محليًا دون الحاجة إلى تسجيل.

الأداء

مع 1.6 مليار معملة، صُمم "Ensu" لتحقيق الكفاءة، وليس القوة المطلقة. وبالمقارنة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" أو "كلود" من "أنثروبيك"، فإن ردود "Ensu" أقل تعقيدًا وعمقًا.

ويقر فريق "Ente" بهذا التوازن صراحة؛ إذ أن الهدف هو الخصوصية، والاستقلالية، والتحكم المحلي، وليس المنافسة مع البنية التحتية السحابية الضخمة متعددة التريليونات من المعلمات.

من الناحية العملية، فإن "Ensu" مناسب جيدًا لكتابة نصوص قصيرة، وتبادل الأفكار، والمساعدة في البرمجة الأساسية، وكتابة الملخصات، والتفاعل مع المستندات المحلية ووصف الصور.

أما بالنسبة للاستدلال المتقدم أو المعرفة المتخصصة للغاية، فتبقى نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية هي الخيار الأمثل.

