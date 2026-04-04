تركيا تعلن عبور سفينة ثانية لها عبر مضيق هرمز

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو السبت أن سفينة ثانية تابعة لشركة تركية عبرت مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” التركية: “وقت اندلاع الحرب، كان هناك 15 سفينة تابعة لشركات تركية… واثنتان منها عبرتا” مضيق هرمز.

وأضاف “يعزى ذلك لمبادراتنا ولأنها (أي السفن) تستخدم موانئ إيرانية أو تنقل بضائع من إيران أو إليها”، من دون تحديد تاريخ عبور السفينة الثانية.

وكانت سفينة أولى تديرها شركة تركية قد عبرت مضيق هرمز “بإذن من إيران” في 13 آذار/مارس.

وبيّن رسم بياني يحمل ختم وزارة النقل التركية بثّ خلال المقابلة مع “سي إن إن تورك” أن السفينتين هما “روزانا” و”نيراكي”.

وأشار الوزير إلى أن تسع سفن من السفن العالقة لا غير طلبت عبور المضيق.

وأوضح أن “أربع سفن لم تطلب المغادرة، فاثنتان منها تنتجان الطاقة وتبقيان متمركزتين في الموقع. وتنتظر السفينتان الأخريان أن يهدأ الوضع. ونحن نحاول مع وزارة الخارجية تنسيق عبور السفن التسع المتبقية”.

والخميس، عبرت المضيق ناقلة حاويات تابعة للشركة الفرنسية “سي ام ايه-سي جي ام” وناقلة ميثان يابانية للمرّة الأولى منذ تعطيل الحركة في هذا الممرّ الحيوي إثر اندلاع الحرب، بحسب بيانات التتبّع.

المصدر / وكالات