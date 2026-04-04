إصابتان في اعتداءات المستوطنين جنوب جنين

أصيب مواطنان، صباح يوم السبت، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت إصابتين إلى المستشفى، بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين في منطقة المحجر بالبلدة.

وكان عدد من المستوطنين قد اقتحموا المنطقة، واعتدوا على المواطنين المتواجدين فيها.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 443 اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية خلال شهر واحد، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.

وتقول الهيئة إن ذلك يأتي في خضم "تصعيد ممنهج" يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة.

