خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. 8 شهداء بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

ترامب مهددًا طهران: "إذا لم يبرموا صفقة فسأفجر كل شيء"

بالأسماء... كشوفات المستفيدين الجدد من تعبئة الغاز في غزة

الحرس الإيراني ينشر صورة لجثة أمريكية بموقع الطائرات المدمرة بأصفهان

الاحتلال يقرُّ بحصيلة "صادمة" لعدد الجنود القتلى بمعارك لبنان

"التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة للتعليم الوجاهي

"علماء بلا حدود" في غزة: خطط لتوسيع التعليم وتعزيز القطاع الصحي بعد الحرب

أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

معاريف: عقوبات شكلية لكبح "شبيبة التلال" بضغوط أمريكية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في خربة مسعود في جنين

إصابتان في اعتداءات المستوطنين جنوب جنين

04 ابريل 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة على ممتلكات الفلسطينيين

أصيب مواطنان، صباح يوم السبت، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت إصابتين إلى المستشفى، بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين في منطقة المحجر بالبلدة.

وكان عدد من المستوطنين قد اقتحموا المنطقة، واعتدوا على المواطنين المتواجدين فيها.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 443 اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية خلال شهر واحد، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.

وتقول الهيئة إن ذلك يأتي في خضم "تصعيد ممنهج" يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة