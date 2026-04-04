"حماس" تعلِّق على تصريحات قائد فرقة غزة لدى الاحتلال: "محاولاتٌ كاذبة لتبرير الخروقات"

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ تصريحات قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال حول تخطيط "حماس" لخطف جنود إسرائيليين، هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومحاولة من الاحتلال لتبرير خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، إنَّ تأكيد قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال على أن الانسحاب من الخط الأصفر غير مطروح وأنه ينتظر الفرصة لعودة القتال في غزة، هي خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية الاحتلال الدائمة بتخريب الاتفاق.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى مجلس السلام، باتخاذ موقف واضح من خروقات الاحتلال، والضغط عليه لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، في ظل الالتزام الكامل من جانب المقاومة بهذا الاتفاق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النَّار، مستهدفًا خيام ومنازل المواطنين بالإضافة لنقاط عمل الشرطة في خطوة مباشرة تهدف لنشر الفوضى في قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، ارتقى 713 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,943 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,289 شهيدًا، و 172,043 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

