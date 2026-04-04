صفعة قانونية لماينز.. الغازي ينتصر بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين

أعرب اللاعب الدولي الهولندي أنور الغازي عن موقفه بوضوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوزه بقضيته ضد نادي ماينز 05 (Mainz 05) الألماني، الذي كان قد أنهى عقده عام 2023 بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين.

وجاء فسخ عقد الغازي عقب نشره تعليقات داعمة لفلسطين على "إنستغرام" بعد الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وهو ما أثار استياء إدارة النادي الألماني.

لكن المحكمة قضت الآن بأن القرار كان خاطئا، وألزمت ماينز بدفع 1.7 مليون يورو (نحو 1.8 مليون دولار) كرواتب متأخرة، بعدما فشل استئناف النادي.

وبحسب الحكم، فإن حرية التعبير كانت لها الأسبقية على مصالح صاحب العمل في هذه القضية.

واحتفل الغازي بانتصاره القضائي عبر منصة "إكس"، حيث وجّه رسالة حادة لناديه السابق،أكد فيها أن النادي "حاول مجددًا وفشل مجددًا"، في إشارة إلى استئنافه المتكرر أمام المحاكم الألمانية.

قبل أن يؤكد تمسكه بمواقفه الداعمة لفلسطين. وقال: "بيان ماينز بعد هزيمتهم الأخيرة يعكس حالة من الوهم… لن أتفق أبدا مع أي جهة تحاول إسكات الأصوات التي تدافع عن العدالة والإنسانية".

ووجّه اللاعب انتقادات لاذعة لإدارة النادي، داعيًا صُنّاع القرار إلى "التوقف عن هذه المحاولات" والالتزام بدفع ما تبقى من عقده، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستُوجّه لدعم "قضايا نبيلة، وعلى رأسها أطفال غزة". واختتم الغازي تدوينته بعبارة: "فلسطين حرة".

They tried again and they failed again. No, I’m not talking about the decades of repeatedly failed genocidal attempts to wipe out the Palestinians, but rather the ludicrous and pathetic attempts by FSV Mainz 05 to yet again appeal against their loss of my case in the German… — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) April 2, 2026

بينما رد نادي ماينز بموقف متحفظ، حيث أكد رئيسه، ستيفان هوفمان، أن النادي "يحترم قرار المحكمة"، مشيرا إلى أن تصرفات اللاعب بعد هجوم عام 2023 "لا تشكل سببا كافيا لفسخ عقده فوريا".

"لايمكن أن نظل صامتين"

ويعد أنور الغازي واحدا من اللاعبين الذين دعو شهر سبتمبر/أيلول 2025 ضمن تحالف من الرياضيين المحترفين، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق مشاركة" إسرائيل" في جميع المسابقات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجموعة من 48 رياضيا قررت التوقيع على عريضة تطالب بطرد "إسرائيل" والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية.

ووقّع لاعب نادي موناكو الفرنسي بول بوغبا على هذه المبادرة الشجاعة لينضم إلى المغربي حكيم زياش، وقائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق المصري سام مرسي، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي، وينتظر ما إذا كانت هذه العريضة ستؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وجاء في البيان: "بصفتنا رياضيين محترفين من خلفيات وأديان ومعتقدات متنوعة، نؤمن بأن الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

وأضاف: "لا يمكن للرياضة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُقتل الرياضيون والمدنيون، بمن فيهم الأطفال، بشكل عشوائي وجماعي في غزة".

وتابع البيان "لقد سبق للرياضة الدولية أن تحركت لحماية نزاهة الرياضة ودعم القيم التي تمثلها عندما انتهكت أفعال دولة ما هذه المبادئ بشكل جوهري، بانتهاكها حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكد أننا "نواجه اليوم اختبارًا جديدًا لضميرنا الجماعي، فالصمت وعدم اتخاذ أي إجراء ليسا خيارين مقبولين".

وطالب بيان "رياضيون من أجل السلام"، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات فورًا حتى تمتثل للقانون الدولي وتضع حدا لقتل المدنيين والتجويع الواسع النطاق.

المصدر / وكالات