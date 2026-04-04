يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النَّار، مستهدفًا خيام ومنازل المواطنين بالإضافة لنقاط عمل الشرطة في خطوة مباشرة تهدف لنشر الفوضى في قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة، مساء السبت، متأثرة بإصابتها بقصف جيش الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنة صباح عودة العمور متأثرة بإصابتها بنيران جيش الاحتلال في محيط بئر 19 جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس.

وأفادت طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين"، صباح يوم السبت، بانتشال إصابتين؛ إثر إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المروحية الحربية النار تجاه المناطق الشمالية من مدينة غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,291 شهيدا، و172,068 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية شهيدين و25 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 715 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,968، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين