حماس تكشف تفاصيل مشاورات القاهرة ومخرجات لقاء الوسطاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اختتام وفدها برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في غزة يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان 2026، زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي، أن الوفد أجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء والفصائل الفلسطينية.

كما عقد الوفد، بحسب البيان، مع الفصائل الفلسطينية لقاء مع نيكولاي ميلادنوف الممثل السامي لمجلس السلام بحضور الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وذلك في إطار جهود استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقًا لخطة الرئيس "ترامب"، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على غزة.

وشددت الحركة والفصائل الفلسطينية على ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق وأمين، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية “الانتقالية” لإدارة قطاع غزة بشكل فوري لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية كافة، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدمًا في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد الوفد جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية لاستكمال ومواصلة خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، والتزامها بما وقعت عليه مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الصدد، حيث تلقى وفد الحركة دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة.

