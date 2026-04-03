متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت "يديعوت أحرونوت"، أن الصاروخ الإيراني الذي استهدف منطقة في "بتاح تكفا" وسط فلسطين المحتلة، أمس الخميس، تسبب بأضرار جسيمة بمصنع الطائرات بدون طيار المخصصة للأغراض الأمنية والتابع لشركة "إيرسول".

وأكدت هيئة البث العبرية، نقلًا عن الشركة المالكة لمصنع "أيروسول أفييشن سوليوشنز" للبورصة بوقوع "أضرار جسيمة" جراء انفجار رأس حربي صاروخي إيراني في الموقع، وفقا للتقديرات.

وقد لحقت أضرار جسيمة بالمصنع المذكور جراء انفجار رأس صاروخي إيراني ليلة الخميس في منطقة بيتاح تكفا شرقي "تل أبيب". وخلف الانفجار حفرة كبيرة وأضرارا بالغةً في المباني المحيطة.

وتم توثيق تشكل حفرة كبيرة وأضرار جسيمة للمباني المحيطة بها. وأشارت "فالوريكس"، التي استحوذت مؤخرا على "إيروسول"، إلى أن هذا هو المصنع الوحيد لها.

وجاء في البيان: "حتى هذا التاريخ، تقوم الشركة بتقييم حجم الضرر الذي لحق بنشاط 'إيروسول'". من بين عملاء الشركة: وزارة الدفاع، والصناعات الجوية، ورافائيل، وإلبيت.





