"BugHunter" تطبيق لمواجهة الأخبار المزيفة والحملات الرقمية الإسرائيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلق ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، تطبيق BugHunter كإحدى الأدوات الرقمية في مواجهة الأخبار المزيفة والحملات الإسرائيلية والحسابات الداعمة لها، في ظل تصاعد الهجمات الرقمية وانتشار الحسابات "الوهمية" واللجان الالكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدّم التطبيق المتاح عبر متجر "جوجل بلاي"، ولاحقًا عبر "آبل ستور"، آلية منهجية للمتطوعين تساعدهم على التحقق من الحسابات والأنشطة الرقمية المشبوهة، سواء المرتبطة بمحاولات التسلل أو بثّ الشائعات أو نشر محتوى يرتبط بالرواية الإسرائيلية.

ويمنح تطبيق BugHunter للمستخدمين إمكانية التحقق السريع من الحسابات المشبوهة عبر إدخال الرابط أو اسم المستخدم، والإبلاغ عن الحسابات الوهمية أو غير الموثوقة، وكشف اللجان الإلكترونية ومحاولات التضليل، وتوفير قناة رسمية للإبلاغ والمشاركة في حفظ أمن المجتمع الرقمي.

كما يسمح التطبيق للمتطوعين بمشاركة التقارير والتحذيرات، مما يخلق دائرة ثقة وتفاعل بين المستخدمين ويسهم في الحد من انتشار الحسابات الضارة.

ويرى مختصون في الفضاء الرقمي، أن تطبيق BugHunter ليشكّل خطوة مهمة نحو حماية الوعي الجمعي، وتمكين الجمهور من المشاركة الفعّالة في الدفاع عن المجتمع من الهجمات الرقمية المنظمة، عبر أداة موثوقة وسهلة الاستخدام وذات أثر مباشر.

