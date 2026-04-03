الداخل المحتل: جريمتا قتل في رهط وباقة الغربية

قُتِلَ شابان في الداخل الفلسطيني المحتل في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في غضون ساعات، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 75 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب عدي جميل أبو قُتِل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة هرتسليا، إذ أقر الطاقم الطبي وفاة الضحية إثر إصابته بجروح حرجة.

وفي رهط، قتل الشاب عبد الله ضويحي البحيري (27 عاما) في جريمة إطلاق نار دون معرفة ملابسات الحادث، وسط تقاعس وتواطؤ شرطة الاحتلال في تصاعد الجريمة.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 75 ضحية، من بينهم 74 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

