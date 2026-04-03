المعارضة الإسرائيلية تبعث رسالةً غير مسبوقة لترامب قبيل الانتخابات العامة.. هذا ما جاء فيها

طالب مسؤولون في أحزاب المعارضة الإسرائيلية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري خلال العام الجاري، داعين إلى عدم تقديم الدعم لبنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن مسؤولون في حزب المعارضة توجهوا إلى سيدة الأعمال الإسرائيلية – الأميركية مريم أدلسون، المعروفة بقربها من ترامب والتي تبرعت بأموال طائلة لحملاته الانتخابية، وطلبوا منها بنقل رسالة إلى ترامب مفادها أنه "لا ينبغي التدخل بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

سيدة الأعمال الإسرائيلية - الأمريكية، مريم أدلسون

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أحد أحزاب المعارضة قوله إن "الرسالة التي نقولها للجهات التي تحدثنا معها هي ليست أن يتوجهوا ضد نتنياهو وإنما بشكل عام لا ينبغي التدخل في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وليس مطلوبا التعبير عن دعم لمرشح كهذا أو ذاك. وحقيقة أن نتنياهو وحكومته لا يمنعون تدخل ترامب في موضوع العفو هو مس شديد بسيادة الدولة ومؤسسات حكم القانون".

ويحاول ترامب التدخل في محاكمة نتنياهو، وطالب خلال خطاب ألقاه في الكنيست رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، بإصدار عفو عن نتنياهو وإلغاء محاكمته بتهم فساد خطيرة، ولاحقا هاجم ترامب هرتسوغ بشدة لأنه لم يصدر عفوا، الأمر الذي زاد التخوفات من استمرار تدخل كهذا قبل الانتخابات العامة.

ويتحدث قياديون في حزب الليكود عن أن زيارة محتملة لترامب إلى "إسرائيل" قبيل الانتخابات من أجل دعم نتنياهو، كما تمت دعوة ترامب إلى حفل توزيع "جائزة إسرائيل" ومنحها له، الذي سيقام في "يوم استقلال" إسرائيل بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

