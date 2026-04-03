ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7.7%

سجّلت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا عند التسوية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 7.87 دولارات، أي ما نسبته 7.78%، لتستقر عند مستوى 109.03 دولارات للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.42 دولارًا، وبنسبة بلغت 11.41%، لتصل إلى 111.54 دولارًا للبرميل.

ويعيش السوق الآن حالة من الترقب والقلق بسبب استمرار النزاع في الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز الذي يشكل ممرًا حيويًا لشحن النفط إلى الأسواق العالمية، مما أضاف "علاوة مخاطر" (Risk Premium) دفعت الأسعار للارتفاع.

