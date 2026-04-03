يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي هجماته على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، في وقت يواصل فيه حزب الله شن هجوما صاروخيا على عدة مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة.

آخر التطورات في لبنان

ارتفع عدد شهداء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، إلى 1368 شهيدا، من بينهم 125 طفلا، و91 امرأة.

وقالت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، حول تطورات العدوان، أن عدد الجرحى ارتفع الى 4138، من بينهم 433 طفلا، و488 امرأة.

وكان 5 مواطنين استشهدوا، وأصيب 15 آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته 17 منطقة في لبنان، غالبيتها في الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الغارات الإسرائيلية على بلدة الشعيتية جنوبا، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، فيما استشهد مواطن في غارة على برج قلاويه، وثالث في غارة على بلدة يحمر الشقيف.

وأضافت أن مسيرة للاحتلال استهدفت المصلين أثناء خروجهم من أحد مساجد بلدة سحمر شرقا، أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة11 آخرين..

كما أدى القصف على بلدة صريفا إلى تدمير عدد كبير من المنازل والمحال التجارية، إضافة الى أحد النوادي الاجتماعية في البلدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف جوي وبالمدفعية شنه الاحتلال على مدينة بنت جبيل، وبلدات: أنصار، وحداثا، ودبين، وجويا، وصريفا، وبرج قلاويه، والشعيتية، والبستان، ويحمر الشقيف، والرمادية، ودبعال، وشمع، والمنصوري، وكفرا.

وفي المناطق الشرقية من لبنان، شنت قوات الاحتلال غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي، وعلى الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وأفادت مصادر صحفية بأن طيران الاحتلال شنَّ غارات على بنت جبيل وحانين وكونين والطيري.

وارتقى ظهر اليوم شهيدين وجرح عدد آخر جراء استهداف الاحتلال محيط مسجد سحمر في البقاع الغربي.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، أن قوات الاحتلال شنت عدوانا جويا وبالمدفعية الثقيلة استهدفت 40 بلدة ومدينة ومنطقة في جنوب لبنان، أسفرت عن 10 شهداء، ما يرفع عدد الشهداء في الـ24 الماضية إلى 27 شهيدا.

عمليات حزب الله

استهدف حزب الله فجر يوم الجمعة عقدة اتّصالات في مستوطنة معيليا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وتجمّعًا لجنود جيش العدوّ في مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة، كما أعلن استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخيّة.

وفجّر مجاهدو حزب الله عبوة ناسفة بقوّة إسرائيليّة في منطقة دير حنّا في بلدة البيّاضة وحقّقنا إصابات مؤكّدة تدخّلت على إثرها طائرة مروحيّة لإخلاء الإصابات ثمّ استهدفنا المنطقة بقذائف المدفعيّة

وأعلن حزب الله استهداف تجمّعات لجنود العدو في مستوطنتي المالكية وديشون وفي موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليات صاروخية

كما استهدف المجاهدون مستوطنتي كريات شمونة والمطلة بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين