القوات المسلحة اليمنية تعلن ضرب "أهداف حيوية" في يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صحافي، إن العملية استهدفت "أهدافًا حيوية" في منطقة يافا، بالتنسيق مع جهات في إيران ولبنان، مشيرة إلى أنها "حققت أهدافها بنجاح".

وأكد البيان أن التدخل العسكري اليمني في هذه المواجهة يأتي بشكل تدريجي، ولن يتوقف عند هذا الحد، لافتًا إلى أن مستوى التصعيد أو التهدئة خلال المرحلة المقبلة سيبقى مرتبطًا بتطورات الميدان.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها استمرار دعمها جبهات المقاومة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على ما يجري في المنطقة.