ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 1345 شهيدًا

02 ابريل 2026 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، استشهاد 10 لبنانيين، بينهم أم ونجليها، وجرح العشرات، في استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار/ مارس ارتفع إلى 1345، والجرحى الى 4040.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن قوات الاحتلال شنت عدوانا جويا وبالمدفعية الثقيلة استهدفت 40 بلدة ومدينة ومنطقة في جنوب لبنان، أسفرت عن 10 شهداء، ما يرفع عدد الشهداء في الـ24 الماضية إلى 27 شهيدًا.

ولليوم الـ 31 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، مع تصعيد ملحوظ في وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي، مستهدفًا مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار واسعة في الممتلكات.

 

