وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدينون قانون "إعدام الأسرى"

02 ابريل 2026 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
بن غفير اقتحم أقسام الأسرى عدة مرات خلال الفترة الماضية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، الخميس، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفين التشريع بأنه "تصعيد خطير" يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وحذر وزراء خارجية كل من: الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي قالوا إنها "ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان أن هذا التشريع يشكل "تصعيدًا خطيرًا"، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها "تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وقال البيان إن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم "السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان".

المصدر / وكالات
#تركيا #السعودية #الأسرى #سجون الاحتلال #الأردن #إندونيسيا #باكستان #الإمارات #مصر #قانون إعدام الأسرى #دول عربية

