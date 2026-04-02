قالبياف يرد على ترامب: 7 ملايين إيراني طلبوا حمل السلاح.. "فلنرَ ما لديكم"

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، اليوم الخميس، ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إيران إلى العصر الحجري، "نُفدي بكل ما نملك بلدنا.. قدّمنا شبابنا ودماءنا وكل مستقبلنا من أجلها".

وأضاف قالبياف، في تصريحات صحفية، يوم الخميس، "لسنا دعاة حرب، لكن حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، سنكون جميعاً جنوداً"، معلنًا انضمام - في أقل من أسبوع - نحو 7 ملايين إيراني استعدادهم لحمل السلاح والدفاع عن الجمهورية الإسلامية.

وأكد رئيس البرلمان، أن الإيرانيين لا يكتفون بالكلام عن الدفاع عن وطنهم بل يذرفون دماءهم من أجله، مضيفًا: "إذا اقتربتم من وطننا فستجدون العائلة بأكملها مستعدة وشامخة ويدها على الزناد".

وختم بالقول، "لقد فعلنا ذلك من قبل ونحن مستعدون لفعلها مرة أخرى... فلنرَ ما لديكم".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن الشعب الإيراني "بأكمله موحد" حالياً في الدفاع عن البلاد في مواجهة الحرب غير العادلة والعدوانية، مؤكداً أن إيران "لن تقبل بالدورة الشريرة المتمثلة في الحرب، ثم المفاوضات، ثم وقف إطلاق النار، ثم تكرار السيناريو نفسه".

وأضاف بقائي وفق التلفزيون الإيراني أنه طالما استمرت الهجمات على الشعب الإيراني ومدنه، فإن طهران ستواصل "الرد والدفاع".