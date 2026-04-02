راصد جويّ: موجة غبار كثيفة في طريقها إلى البلاد

حذّر الراصد الجوي ليث العلامي من تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بموجة غبار كثيفة، بعد حالة من الأمطار والرياح التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح العلامي في منشور له عبر فيسبوك، مساء الخميس، أن صور الأقمار الصناعية تُظهر تقدّم كتلة غبارية باتجاه البلاد، متوقعاً أن تبدأ الأجواء بالتحول إلى مغبرة تدريجياً مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن أن هذه الحالة الجوية تأتي نتيجة اضطرابات متتالية في الغلاف الجوي، تزامنت مع اندفاع كتلة خماسينية قادمة من شمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم في إثارة ونقل كميات كبيرة من الغبار نحو المنطقة.

ودعا العلامي المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والربو، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال تقليل التعرض المباشر للهواء الخارجي، وإغلاق النوافذ قدر الإمكان خلال فترة تأثير الغبار.

المصدر / فلسطين أون لاين